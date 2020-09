Muinasjutust kuub, klaasist kleit ja kantavad košmaarid

Tellijale

Siginat-saginat täis lavataguses on enne ERKI moe-show’ algust sadu elevil nägusid. Ja vaid üks dramaatiline ilme. See kuulub Annika Kiidronile. «Ma olen nii suures stressis, et tahaks ainult magada,» ütleb ta endale omase filtriteta siirusega. «Pidin viimasel hetkel peaaegu pool kollektsiooni juurde tegema, see oli täielik hullumaja. Ma ise ka ei tea, kuidas veel püsti püsin.»

Kiidron sai vahetult enne ERKI etendust teada, et peab oma kollektsiooni varasema võidu eest otsekohe Kiievi moenädalale saatma. Kuid maksimalist ei saa ju oma loomingut näidata vähemana kui terviklikuna, isegi kui tuleb korraga olla kahes kohas! Niisiis tuli kollektsiooni mõlemad pooled üliinimliku pingutusega tervikuks võluda.

Au rahvusvahelisest moesündmusest Kiievis osa saada pidi peagi kroonima ka tänavust, 2020. aasta võitjat. Aga koroonaaegset maailma on haaranud ülemuretsemise haigus. Nii pääseb värske võitja Kiievis lavale alles järgmisel aastal.

Paar tundi hiljem on selge, et Eesti geeniusel Annika Kiidronil on võimalus maailmas märk maha panna lausa kahel järjestikusel aastal. Tema kollektsioon «Give Me My Fairytale» on kuulutatud võitjaks. Kõige murelikum nägu on asendunud kõige õnnelikumaga.

Kollektsioon koosneb ristpistes tikitud tekstiilidest, millele uue elu andmist nimetab autor ise päästeoperatsiooniks. Iga eseme hõlma alt saab lugeda, millest on muinasjutumaailma kuub loodud ning mitu pistet seal peidus on.

Anneliis Reili «Põhjaallikad».ERKI moe-show FOTO: Arnaud Lafeuillade

Pärleid igal sammul

ERKI moe-show’ žüriisse kuulus hulk tunnustatud moeproffe Eestist ja kaugemalt, mis tagab otsuse erapooletuse ja õigsuse. Ei mingit onupojapoliitikat ega Eestis kahjuks liigagi levinud hoiakut, millega püütakse eriti andekaid tavapärasemaks pügada: «Ah, ta on niigi palju võitnud, pedagoogiliselt oleks parem nüüd kedagi teist kiita.»

Kui keegi on mäekõrguselt üle, peab seda ausalt tunnustama. «Otsust teha oli üllatavalt lihtne,» ütleb žürii liige Tanel Veenre. «Ja see tuli üsna üksmeelselt. Kuidas Kiidron loob, millise meeletu energia ja kirega ta jõuab iga pisimagi detailini... Ja kui isiklikud, traagilised ja sügavad lood on tegelikult tema moekunsti taga – see on täitsa fenomenaalne!»

Sandra Luks «Rude» FOTO: Arnaud Lafeuillade

«Mulle meeldib pööraselt kogu see showcase-kontseptsioon,» kommenteeris elamust siinse moeelu kõige isikupärasem kõndiv kunstiteos Mattias Reinula. «Vaatan kõike selle pilguga, mida ma ise kannaks. See peab olema midagi väga eredat! Ja selgelt tõusis esile kaks asja: Annika Kiidroni tikanditest muinasjutud ja Anneliis Reili sillerdavast klaasist ilu.»

Minu pilku köidab samuti kollektsioon «Põhjaallikad». Anneliis Reili on loonud väga tundliku loodusfantaasia, mis võlub kastevärske, väreleva originaalsusega. Harmoonia eri materjalide, toonide ja vormide vahel on sama täiuslik nagu looduses ning teostuselt filigraanne. «Ühekaupa vormisin pleksiklaasijäägid, sobitasin figuurile, pikk-pikk meditatiivne töö,» räägib disainer ise tagasihoidlikult naeratades. Loomingulist nõiakunsti kirjeldab ta sama lihtsal toonil, nagu räägiks sellest, kuidas hommikul muna praadis. Modelli samme saadab õrn kõlin. Oleksin iga kell valmis ise selles kleidis või klaaspükstes ringi kõlisema ja mind ei heidutaks hetkekski, et istuda neis rõivastes ilmselt ei saa. Pärlitest voolitud kaselehed, allikasilmad, ussid, kasteheinad. Mõnel kleidil või seelikul on kümneid tuhandeid pärleid ühekaupa üles rivistatud. Vaatemängust õhkus selgelt metsaallika jahedust.