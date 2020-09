Eesti teatri murrang või murdumine?

Töös «Eesti teatrite repertuaar 1986–2006» uuribki ta, millistel alustel formeerus nimetatud aastatel Eesti teatrite repertuaar, millistest lavastustest see koosnes ja milline oli selle dünaamika. Uurimuse aluseks on üldistused ja järeldused, mis on tehtud 2511 (!!!) lavastust koondava andmebaasi alusel, kuhu on arvatud kõik sel ajavahemikul Eesti kutselistes teatrites esietendunud uuslavastused.