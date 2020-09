Villu Päärt: Meil ei ole enam mitte millestki rääkida

Kuskil elektrivõrkude puldis andis see lampide sisselülitamise palve selge kõvera: tarbimine kasvas öösel kell kolm korraliku jõnksaka. Kümned tuhanded olid kodus midagi sisse lülitanud.

Tänapäeval ei tuleks see kõne allagi. Esiteks ei suuda ükski öine meediaprojekt masse sellisel moel hullutada. Inimesed eelistavad magada. Teiseks, sajavatiste pirnide asemel on nüüd seitsmevatised. Kuluks 14 laualampi, et saada endiseaegne ühe koduse laualambi võnge.