Vladimir Sazonov: Covid-19 ja russofoobia – Kremli infosõja relvad

Olen nõus ka teise Jukka Mallineni väitega, et Kremli infosõda Soome vastu toimus juba 1990ndatel. Sama saab öelda ka Venemaa Eesti vastu suunatud tegevuse kohta, lisades, et Putini valitsemisajal on infosõda aktiviseerunud. Juba 1990ndatel hakkas Venemaa Eestit süüdistama siinse venekeelse elanikkonna diskrimineerimises, kasutades infosõja relvana väidetavat russofoobiat (vt Andres Ventsel, Vladimir Sazonov «Russofoobia mobiliseeriv jõud», PM 26.06.2018). Russofoobia on igivana vene propaganda raudvara, millega Venemaa on aastakümneid ja aastasadu sildistanud oma sise- ja välisvaenlasi. Selle mõiste juured ulatuvad 19. sajandisse, viimasel ajal on see üks peamistest Vene infosõja vahenditest.