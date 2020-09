EKI keelekool: prügi sünonüümid

Sünonüüme leiab Sõnaveebis praegu kahest kohast: need on antud sõna iga tähenduse küljes (kui neid vastaval tähendusel on) ning lehel paremat kätt rubriigis «Veel sarnaseid sõnu». Tähenduste külge lisavad sünonüüme leksikograafid. «Veel sarnaseid sõnu» on automaatselt genereeritud sõnapilv, kus esineb ka sõnu, mis ei ole paradigmaatilises seoses või mis kuuluvad lausa eri sõnaliikidesse. Need sõnad on pilve sattunud seetõttu, et esinevad korpuses otsitava sõnaga sarnases kontekstis. Näiteks on prügi sõnapilves sõna tahm, kuna ka see on sageli lenduv ja kogunev. Samamoodi leiab näiteks koera sõnapilvest kassi ja ema sõnapilvest isa.