Tarmo Soomere: teadlaste argumendid lammutavad puidu põletamist soosivat maksumüüri

Veel kümmekonna aasta eest olid paljud tulihingeliselt veendunud, et puidujääkide, põhu ja üldse biomassi põletamine elektrijaamades fossiilkütuste asemel toob rohelise elektri meile kõigile ning vedelkütuste asendamine taimedest valmistatud kütusega on pikk samm helge tuleviku poole. Et seda toetas tollane parim teaduslik teadmine, jõudis see mõtteviis võrdlemisi kiiresti seadusandjate lauale ja realiseerus poliitiliste otsustena. Nii soodustavad mitmed riigid puidu ajamist elektrijaamade küttekolletesse ja kohustavad kütusemüüjaid lisama bensiini ja diislikütusesse biokomponente.