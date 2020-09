Krista Fischer: kas koroonaviirus on tõepoolest kaasa toonud «salapäraseid lisasurmasid»?

Koroonapandeemia on pannud statistika peale mõtlema ka need, kes seda iga päev ei tee. Arve vaadates üritame aru saada, kas nakkusoht meie ümber kasvab, kahaneb või püsib muutumatuna. Samuti üritame aru saada, kas kuri viirus on toonud kaasa tavapärasest rohkem surmasid. Just sellele on pühendatud ka artikkel värskes Eesti Ekspressis (2.09). Ajakirjanik on võrrelnud selle aasta surmade arvu kümne aasta statistilise keskmisega ja leidnud, et on olnud 241 «salapärast» lisasurma. Kas tõesti tõi koroonaaeg meile nii palju ohvreid?