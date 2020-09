«Olen kuulnud küll, et siia tuuakse rohkem politseinikke, aga eks ole näha, kas nad meid kätte saavad.»

Näiteks ütleb Vambola Spiegel, kellele lähim kiiruskatse sõidetakse Pasamäel, et vaid asfalttee puudumine teeb meele mõrkjaks. «Muidu võiks ju loota, et ka meie juurde tuleb kunagi kruusatee asemel asfalt, aga kuna tegemist on rallirajaga, elame ilmselt tolmupilves edasi,» kostab ta. Suures plaanis on Spiegel ja teised külamehed nädalavahetuse osas elevil. Lepiku talu peremees on ka ise varem rallit sõitnud, küll aga veoautodega, kus kiirused on küündinud ligi 140 km/h.