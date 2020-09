Digikultuur. Digikihiline muuseum

Tellijale

Nii on meie elude digitaalsed kihistused läbisegi füüsilistega ja tervikpildi mõistmiseks ei tohiks me neid kihte vaadelda üksteisest lahus. Ka muuseumides on hoidlates säilitatavad ja näitusel nähtavad autentsed kultuuripärandi esemed kihiti digitaalsega – nagu Napoleoni kook, kreem kihiti lehttainaga. Selle artikliga sorgin pisut selles koogis ja vaatan, millised võiksid olla need digitaalsed kihid, mida külastajana muuseumis näha saab.

Esimene digikiht ootab meid tervitusena muuseumi kodulehel, Facebooki või Instagrami kontol ja kutsub muuseumisse. See on kommunikatsioonikiht, mille eesmärk on kutsuda lugeja-vaataja külastajaks. Külastajaks kas siis füüsilises muuseumimaailmas või selle veebiressursse süvitsi uurides. See kutsuv-tervitav digikiht võib meid kohata juba kodus, kui planeerime muuseumikülastust, või ekraanidelt muuseumi kassa kohal, kus antakse märku konkreetse päeva programmist. Selle kihi puhul pole oluline mitte tema pärandiline väärtus, vaid see, kuidas ta valmistab ette muuseumikogemust.