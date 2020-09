Marica Lillemets: valimisteks joondu, valvel!

Kõik koalitsioonipartnerid püüavad eelarvesse mahutada oma valijale suunatud põhilubadused ja katta need rahaga. Mõistagi seisab iga minister oma valdkonna eest ja viitab vajadusele mitte kärpida kulusid, et majandust käigus hoida. Eelarve lastakse teadlikult miinusesse, sest odavat laenuraha jätkub esialgu küll. Erasektor vaatab seda katkuaja pidu õudusega pealt, proovides saada osa toetuspaketist. Helgeid ideid napib ja valikuline toetamine tekitab paksu verd (nagu seda muidu vähe oleks!).

Eelarvest kuni 85 protsenti on ette ära jagatud riigile seadustega pandud ülesannetes. Tervishoid, haridus, riigikaitse, sisejulgeolek, sotsiaalkaitse, keskkond ja kultuur moodustavad enamiku kuludest. Kui kaugel on omadega rahandusministeeriumi revisjon, mis pidi üle vaatama, kas kõik kulud on põhjendatud, kas iga bürokraat on ikka vajalik? Protsess käib, öeldakse.