Klausliga hoiatus Läänemere valitsejalt

Tallink on praegu Eesti turismindusega seotud ettevõtete hulgas üsna kadestamisväärses seisus. Vast Nordica oma 30 miljoni euro suuruse laenuga on veel võrreldav. Ülejäänud on pidanud leppima töötukassa hüvitisega. Muide, ka selle toetuse saajate seas on Tallink esikohal. Tallink ja sellega seotud ettevõtted, kuhu kuuluvad hotellid, üüri- ja taksofirmad ning toidukohad, kokku tosin ettevõtet, on töötukassalt palgahüvitist saanud ligi 10,6 miljonit eurot.