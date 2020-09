Alates 1920. aastatest, mil kuningriigis naftat leiti, on Saudi Araabia elanud musta kulla lummuses. Aastakümneid on kõik riigi tulevikulootused ja -projektid olnud üles ehitatud ainult naftale.

Visioonikavaga püütakse ühtlasi vähendada riigisektori suurust – lausa pool kuningriigi alamatest on riigiteenistujad.

Osa näilise reformimeelsuse väljendusest oli seegi, et kroonprints andis naistele õiguse autot juhtida. Samas ­pole saladus, et tegelikult roolisid saudi naised autot kõrbealadel ammu – küll illegaalselt, ent siiski.

Tulevikuprogrammi peamine siht on printsi jaoks juhtida rahva mõtted eemale äsja tõstetud maksudelt (näiteks käibemaksu kergitati kolm korda, viimaks 15 protsendini), naaberriigis Jeemenis peetavalt sõjalt ning rahvusvahelises ajakirjanduses laialdast tähelepanu saanud saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrvalt.

Kroonprints bin Salman algatas märtsis kasutuks osutunud naftahindade sõja Vene­maaga. Maailma naftavajadus langes selle kestel lühikese ajaga 30 protsendi võrra ja arvati, et aasta lõpuks kahaneb see mullusega võrreldes 9,2 miljoni barreli jagu päeva kohta, mis tähendab, et saudide jaoks läheb kaotsi kõik möödunud tõusulainega saavutatu.