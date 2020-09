Üleilmsed börsid edukad, aga Mari august niru

Minu väärtpaberitest on suur osa ju Tallinna börsilt. Kaheksa positsiooni 14st isegi. Praeguselt turuväärtuselt on olukord siiski omajagu tasakaalustatum, 39 protsenti portfellist pärineb siinselt väärtpaberiturult. Ostuhindu vaadates oli see osakaal millalgi suuremgi, aga kuigi mu portfell on omadega plussis, on peale Tallinna Sadama kõik siinsed aktsiad ostuhinnaga võrreldes miinuses.