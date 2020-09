Punkerdamisäri kasv ähvardab pingviine välja suretada

Euroopa ja Aasia vahelise laevatee keskel paiknevas lahes asuv süvaveesadam oli enesestmõistetav valik, kui kaaluti, kuhu rajada Lõuna-Aafrika Vabariigi esimene avamere punkerdamiskoht. Alates 2016. aastast on seal laevalt laevale tankimiseks peatunud eelkõige kaubaalused, mis saavad seetõttu võtta pardale suurema laadungi, vältida sadamatasude maksmist ning säästa aega.

Keskkonnakaitsjad, ökoreise korraldavad ettevõtjad ja lihtsalt loodust armastavad inimesed on aga mures tagajärgede pärast, mida punkerdamiskoht võib pikas perspektiivis kaasa tuua sellele mitmekesisest mere­elustikust kihavale paigale, mis on ühtlasi tõeline välisturistide magnet. Nende väitel tangitakse laevu liiga lähedal piirkonnale, kus loomad toituvad ja sigivad, see häirib ökosüsteemi toimimist ning seab mereasukad naftalekete ohtu.