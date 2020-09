Otsus maja maha müüa tehti 2017. aastal, kui Eesti Maja aktsionärid hääletasid enam kui kahe kolmandiku häälteenamusega müügiotsuse poolt. Selle kolme aasta jooksul on maja proovitud korduvalt müüa, kuid seni on müügitehingud luhtunud. Viimati nurjus müügitehing 28. juulil. Kanada suurimas linnas Broadview’ avenüü 958 asuv väliseestlaste kultuuri Meka müüdi arendusfirmale DK Broadview Inc 15,6 miljoni dollari suuruse baashinnaga, mis võib suureneda olenevalt sellest, millise loa saab ostja uue hoone ehitamiseks.