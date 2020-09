Eesti lühiuudised

Vene draamateater Tallinnas sulges ­vähemalt nädalaks uksed, kuna üks näitleja andis positiivse koroonaproovi. Vene teatri direktor Margus Allikmaa rääkis ERRile, et koroonaviiruse sai inimene, kes ei tööta Vene ­teatris põhitöökohaga, kuid kes tegi kaasa 5. septemb­ril esietenduma pidavas lavastuses «Minu veetlev leedi». Ta lisas, et see, mis konkreetselt ­edasi saab ja kui kauaks teater kinni jääb, sõltub juba järgmistest testidest. Teater lükkas edasi täna ja homme toimuma pidanud etendused, ka 8. ja 9. septembri etendused on praegu küsimärgi all. PM