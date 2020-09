Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul on Tallinn nakkushaiguste levikut silmas pidades elanikkonna arvu ja asustustiheduse järgi kindlasti kõrgema riskiga piirkond Eestis. «Harjumaa erisus võrreldes ülejäänud Eestiga on see, et nakatunute keskmine vanus on 21–30 eluaastat, kes moodustavad kolmandiku Harjumaa nakatunutest, mujal Eestis on samas vanuses nakatunuid 18 protsenti,» lausus Jaani, lisades, et see vanusegrupp on ka meelelahutusasutuste kõige suurem sihtgrupp.