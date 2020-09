Lennukas ralli muudab sõitjad ettevaatlikuks

Kolme etapi järel MM-sarja liidrikohta hoidev Sébas­tien Ogier (Toyota) pole mitte kunagi sõitnud nii lennukat rallit nagu Rally Estonia. «Soomes on ka palju nukke, kuid enamasti on need täisgaasiga läbitavad. Eesti hüpped on palju suuremad ja mõned neist on kunstlikud, mille puhul ei tea päris täpselt, kuidas auto käitub,» rääkis kuuekordne maailmameister.