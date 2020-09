Tartu lühiuudised

Tudengid said 100 000 eurot erastipendiumi

Viimase 32 aasta jooksul on Rotalia fondid Eesti hariduse toetamiseks annetanud kokku 1,5 miljonit eurot. Stipendiumit antakse välja igal aastal ning seda saavad taotleda kõik heade õpitulemustega päevaõppes õppivad Eesti avaõiguslike ülikoolide õpilased.

Laupäeval edastati Tartu ülikooli õigusteaduse tudengitele meilitsi teade, et kolmanda kursuse tudeng on nakatunud koroonaviirusega.

Kursuse õppetöö toimub seetõttu järgmised kaks nädalat e-õppena. Nakatunu tõttu said terviseameti hoiatava teate ka teised õigusteaduskonna kursused.

Pühapäeval tuli teade, et positiivse koroonaproovi on andnud üks Tartu kutsehariduskeskuse õpilane ja temal on vähemalt 20 kontaktset. «Tema oli ise alguses lähikontaktne ja jäi nüüd haigeks,» täpsustas terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht.