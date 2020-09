On rasked ajad. Koalitsioonipoliitikute näod on sünged, ninad maas. Neil on suur mure. Ja see on ka meie mure, sest riik, see oleme ju meie. Meil on tagataskus pea neli miljardit eurot laenuraha. Valitsus tahaks osa sellest rahast kiiresti laiali jagada, et Eesti majanduse uueks luua. Iga lapski teab, et just kriisiajal saab ja tuleb majandust uutele õitsvatele radadele suunata.