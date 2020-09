Filosoofide ja intellektuaalide kutsehaigus on mõistuse ja teadmiste rolli ületähtsustamine käitumise määramisel, kirjutab semiootik Mihkel Kunnus.

Veendumust, et inimesed käituvad valesti ja ennastkahjustavalt seetõttu, et nad ei tea, mis on õige ja hea, võib kenasti jälgida kirjaliku mälu alguseni, Sokrateseni kindlasti.