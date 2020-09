Meile meeldib pidada ennast keskkonnast hoolivateks inimesteks. 2018. aastal tehtud keskkonnateadlikkuse uuringu tulemuste põhjal arvab 58 protsenti eestimaalastest, et nende kaasmaalased on keskkonnateadlikud. Iseennast peab keskkonnateadlikuks suisa 82 protsenti Eesti elanikest.

​Sama uuringu tulemused näitavad, et peamine keskkonnateadliku tegevuse näide, mida inimesed nimetavad, on kodune prügi sorteerimine. Siit kinni haarates ja asjasse süvenedes hakkab aga välja paistma üks süsteemne lõhe, mis haigutab meie keskkonnahariduses ja ühiskondlikus tunnetuses laiemaltki ning mille ületamiseks on vaja olulist nihet keskkonnast mõtlemisel.