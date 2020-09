9-miljonilise elanikkonnaga riigis saavutati uus rekord päev pärast 2,4 miljoni õpilase koolidesse naasmist. Johns Hopkinsi ülikooli andmetele toetudes leidis Iisraeli televisioon, et riigis on viimase seitsme päeva keskmist arvestades maailma kõrgeim nakatumise määr: 199 juhtumit miljoni elaniku kohta. Tervishoiueksperdid hoiatasid, et kui uutest nakatumistest selgub viiruse üleriigiline levik, pole valitsusel uute piirangute kehtestamisest pääsu.