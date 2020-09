Mihkel Kunnus: hariduse elulisuse ja surma küsimus

Koroonateema on praktilisse kooliellu puutuvas praegu nii läbiv, et selle võib dubleerimise vältimiseks sulgude ette võtta. Tänases lehes arutlevad ökoloog Mihkel Kangur, kommunikatsiooniteadlane Arko Olesk ja hariduspsühholoog Grete Arro, kuidas meie keskkonnakäitumist pedagoogilise nihke kaudu kolumnist parandada. On ju ka koroonapandeemia kõigest üks paljudest märkidest selle kohta, et inimkond ei saa enam vanaviisi elada. Surve keskkonnale ületab juba ammu ja pika puuga keskkonna taastumisvõime ning elame inimkonnana tervikuna võlgu, tulevaste põlvkondade arvel.