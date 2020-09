Juhtkiri: Rally Estonia tõi mitu võitu

Peaaegu kõik piloodid, kes ralli lõpetasid, märkisid finišiintervjuus, et Eesti MM-etapp oli väga raske. Ilma- ja teeolud olid heitlikud ja ootamatult paljudel tekkisid rehviprobleemid. Kuid heitlik on olnud ka Rally Estonia saatus üldisemalt.

Aasta alguses teatati vastuolude tõttu Eesti Autospordi Liiduga, et Rally Estonia jääb sel aastal üldse ära, siis tekkis võimalus, et selle asemel korraldatakse hoopis Rally DirtFish, mille kohta oletati, et see võib koroonakriisi tõttu hõredaks jäänud rallikalendris saavutada MM-etapi staatuse. Lõpuks tehti MM-etapi korraldamise ettepanek siiski Rally Estoniale, kuid etteaimamatu pandeemia tõttu ei saanud ralli toimumises kindel olla peaaegu viimase hetkeni.

Seetõttu võib võiduks lugeda ka ralli MM-etapi korraldamist Eestis, millega niihästi osalised kui ka promootor väga rahule jäid. See annab lootust, et käesolev MM-etapp ei jää Eestis viimaseks. Kuid suurim ja kauneim kõigist neist võitudest on muidugi Ott Tänaku ja Martin Järveoja võit meie kodustel külavaheteedel, heinapallidega niitude, põldude ja metsade vahel. Seda oli ütlemata armas vaadata!

Tänakule andis esikoht kindlasti tublisti enesekindlust, sest tegu on tema esimese MM-etapi võiduga uues, Hyundai meeskonnas ja kolmeteistkümnenda etapivõiduga kogu karjääri jooksul, kusjuures eelmisest võidust Walesi rallil on möödunud juba 11 kuud.

JUHTMÕTE Sportlikult ja korralduslikult oli Rally Estonia suurepärane. Jääb veel nädalakene hinge kinni hoida, et näha, kas turvameetmed suutsid tõkestada ka nakkuse levikut.

Et see võit talle tõesti eriti korda läks, võis märgata ka sellest, kuidas ta autokatusele hüpanuna juubeldades vastu seda kätega trummeldas, nagu patsutaks ustavat sõjaratsut. Küllap on sõitja ja masin selle võiduga teineteise täiesti ja lõpuni omaks võtnud.

Sportlikult ja korralduslikult oli Rally Estonia suurepärane. Jääb veel nädalakene hinge kinni, et näha, kas turvameetmed suutsid tõkestada ka nakkuse levikut.

Loodetavasti, sest seekord on olukord põhimõtteliselt teistsugune kui kurikuulsa võrkpallilahingu ajal, millest sai alguse epideemia esimese laine Eestis.

Rally Estoniaks valmistumisel arvestati koroonaohuga tõsiselt ja rakendati meetmeid, millest varasema kogemuse põhjal peaks abi olema. Ka pealtvaatajad olid distsiplineeritud, nii et peaminister Jüri Ratas sai kohapeal käies nentida, et maskikandmine on rallipubliku hulgas sotsiaalne norm – ja seda praegu, kui tavaolukorras keegi maski ei kanna. Eeskuju andsid ka kõik piloodid, kes kohe pärast kiivri peast võtmist selle asemel maski ette panid.

Asjaolu, et suurüritust ära ei jäetud, kuigi Eestist väljaspool on nakatumine hakanud kiiresti tõusma, annab tunnistust sellest, et Rally Estoniaga oleme saanud võitu oma hirmust koroona ees: ainsa lahendusena ei nähta enam lihtsalt tuima ärakeelamist, vaid leitakse viis, kuidas riske minimeerides eluga edasi minna.