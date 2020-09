Annetusi koguv MTÜ jätab viiendiku rahast endale

MTÜ Aitan Eestit kutsub inimesi asuma püsiannetajaks, kuid jätab inimestele ütlemata, et viiendik annetatud rahast jääb mittetulundusühingule. FOTO: Madis Veltman

Juunis alustas tegevust MTÜ Aitan Eestit, mille taga seisava organisatsiooni SA Southwestern Advantage kaudu on tudengid pea 20 aastat Ameerikas raamatuid müümas känud. MTÜ Aitan Eestit kogub annetusi heategevusorganisatsioonidele, jättes aga mainimata, et viiendiku saadud tulust jätab ühing endale ja abivajajateni see ei jõua.