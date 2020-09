Eesti lühiuudised

Tartus õppival neljal tudengil tuvastati nädalavahetusel koroonaviirus ning terviseamet on kindlaks teinud üle saja nakatunute lähikontaktse. Üks nakatunu on õigusteaduskonna tudeng ning seetõttu saatis ülikool terviseameti palvel kaheks nädalaks kaugõppele terve õigusteaduse kolmanda kursuse. Üks nakatunu on Tartu kutsehariduskeskuse õpilane, kel on leitud 20 lähikontaktset. Kaks nakatunut on välistudengid, kellel avastati nakkus lennujaamas ja kes kohe pärast seda karantiini pandi. PM