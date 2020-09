Neli paari ja üksik – 30ndates aastates sõpruskond, kelle koos pidutsemise juured ulatuvad Oxfordi päevadesse. Neid on vastu võtmas «sisalikuajuga» majapidajanna ja sünge olemisega metsavaht. Segadus broneeringutega toob samaks ajaks kohale ka kummalise paarikese Islandilt. Kolmteist inimest: kuus naist, seitse meest. Lumetorm lõikab nad maailmast ära. Üks külalistest tapetakse. Kuid kas neid ikka on maavalduses vaid kolmteist? Või peidab end sealsamas «Mägismaa Rappija»? Või mis veelgi hullem – mõrvar on üks nende endi seast, ja kes?