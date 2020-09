Orgaanilised organid ja mängu ilu

Rutiin on vaba

Kultuuri, eriti popkultuuri eri vormide puhul kipub sageli mängu ilu nullima etteaimatavus. Filmikangelane pääseb viimasel minutil, raamatu finaalis jooksevad kõik otsad kokku, salmile järgneb refrään, maalid on enamasti kindlalt raamides. Isegi subkultuuri kummitab see häda alalõpmata. Vahel on vastandumised nii enesestmõistetavad ja haigutama panevalt igavad oma seaduspärasuses.

Aga vahel on tore, kui ei tea, mis ees ootab. Ehk proloog ei olegi alguses, vaid hoopis finaalis. Vahel on sünkoopia ainumõeldav ja kontrapunktist saab omalaadne süsteemipuhastus. Ja eriti tore, kui ka kunstnik, artist ei saa selles kindel olla.

Maria Faust on naine, kes tunneb end kodus paljudes üksteist pisut välistavates stiilides, või oleks õigem öelda, et need stiilid tunnevad ennast temas koduselt. Tulemus on igati orgaaniline, loomulik ja haarav, kuigi paradoksaalselt sagedasti üldse mitte turvaline ja vahel ka kuulajat proovile panev.