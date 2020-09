Taavi Aas: Tallinnast Tartusse tunni ja 44 minutiga

Mootor Grupi esindaja Ingmar Roosi hiljuti ilmunud arvamuslugu raudtee elektrifitseerimise mõttetusest («Reisisihita rong», PM 3.09) sisaldab mitmeid faktivigu, mida on tarvis parandada. Eesti riigil on elektriraudtee küsimuses kaks põhilist lähtekohta. Esiteks, raudtee tuleb viia elektri alla just selleks, et saavutada tulevikus CO2-vaba transpordisüsteem. Teiseks, maanteid ja raudteid arendatakse paralleelselt ja üks ei välista teist.