Vaatleme küsimust kompleksselt, nagu ikka öeldakse. Autojuhi amet on tegelikult abiamet. Minister peab ministri ametit ja selleks sõidab ta autoga tööle. Müüja peab müüma ja sõidab autoga tööle, ehitaja ehitab ja sõidab autoga tööle jne. Kirjanik kirjutab ja sõidab autoga tööle, ning ega ta ei ole kirjutaja ega autojuht. Nii peaks autojuhi amet olema ikkagi abiamet. Erandiks on rekajuhid, nad on ekspediitorid ja auto on neile töövahend.