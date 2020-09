Mayri Tiido: päästev ringmajandus

Mäletan põhikooli loodusõpetuse tundi, kus räägiti taastuvatest ja taastumatutest loodusressurssidest. Mäletan sellega kaasnenud segadust: miks kaevandatakse taastumatuid ressursse, need saavad ju varsti otsa. Mäletan tekkinud hirmu: kas see juhtub minu eluajal?

Jah, vähemalt niipea planeet ei hävi. Küsimärgi all on inimkond ja muu elusloodus. Arvamus, et inimene on toiduahela tipus, on viinud meid päris nukrasse olukorda, kus oleme hävitanud 83 protsenti imetajatest ja pool taimestikust. Ja inimkond moodustab vaid 0,01 protsenti kogu elusloodusest. Õigustatud on küsimus: kus jookseb piir?