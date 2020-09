Riin Seema: digisõltuvus pärsib õppimisvõimet

Eesti koolides ning lasteaedades on toimunud digipööre, mis isegi haridusministri sõnul on koroonaga seoses muutunud digipöörasuseks (Õpetajate Leht, 19.08.2020). Õpilasi ümbritsevale reaalsele keskkonnale on lisandunud hulgaliselt digikeskkondi. Valikute ja ahvatluste rohkus paneb proovile laste keskendumisvõime, eesmärgipärase käitumise ja psühholoogilise heaolu.