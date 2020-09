Tarmo Soomere: vaidlus vesiniku ümber kisub jaburaks

Alternatiivsed faktid ehk eesti keeles lihtlabane valetamine on murdnud jõuliselt sisse vesiniku üle peetavasse diskussiooni. Hea kolleeg doktor Indrek Aarna kirjutas Postimehes (4.09): «Tootmaks sadakonnale autole piisavalt vesinikku ühe aasta sõitudeks (25 000 kilomeetrit), oleks tarvis püsti panna 1300 MW ulatuses päikesepaneele.» See on rohkem kui nelja Auvere jaama võimsus. Päeva ajal kataksid need paneelid kogu Eestis tarbitava elektri. Loomulikult peab sellist elektri raiskamist sadakonna auto sõitudeks nimetama kilplaslikuks.