Juhtkiri: gaasijuhe ja Putini süütud sinised silmad

Tänase lehe välismaa uudistes on ülevaade Saksa poliitikute reaktsioonidest analüüsitulemustele, mis kinnitasid Navalnõi mürgitamist Novitšokiga. Saksa opositsiooniparteide poliitikud on juba varem avaldanud arvamust, et Navalnõi juhtumi tõttu tuleks Nord Stream 2 ehitus peatada. Samuti on tehtud üleskutseid, et endine kantsler Gerhard Schröder, kes muuseas on Rosnefti juhatuse esimees, peaks tagasi astuma Venemaa riiklike energiafirmade juhatusest, kaasa arvatud Nord Stream 2st.

Uuest gaasijuhtmest on jäänud paigaldada veel 150 km, samas kui üle tuhande kilomeetri juhet on juba vette lastud. Schröderi hinnangul tuleks 12 miljardit eurot kirjutada korstnasse, juhul kui ehitus pooleli jätta.

Otsus ei mõjutaks mitte üksnes Venemaad, sest gaasijuhtme ehitusega on seotud üle saja Euroopa firma, pooled nendest Saksamaal. Projekti peatamine või lõpetamine mistahes põhjustel tähendaks neile kõigile selget majanduslikku kahju ja seetõttu pole ka seda sammu seni astutud.

Samas on Euroopa siin USAga­ selgelt eri meelt. President Donald Trump on korduvalt kritiseerinud Nord Stream 2 rajamist, kuna gaasijuhe seab ohtu Euroopa energiajulgeoleku. Varasemast on teada, et Venemaa on kasutanud gaasikraanide kinnikeeramist Ukraina mõjutamiseks ja võiks seda kriisiolukorras põhimõtteliselt teha ka Euroopaga.

Nii vähendab igasugune sõltuvus Venemaa energiast Saksamaa ja Euroopa reaktsioonide tugevust Putini mistahes avantüüridele opositsiooni lämmatamisel või territooriumide hõlmamisel, olgu siis idas, lõunas või läänes. Ja see nõrgendab ka Balti riikide julgeolekut.

Vaieldamatult oleks Nord Stream 2 peatamine väga tugev signaal Venemaale, kuid see oleks samm, millega ka Euroopa kannataks suurt majanduslikku kahju.

Samas on USA-l samuti majanduslikud huvid mängus, sest Venemaa gaas võistleb Euroopa turul Ameerika veeldatud maagaasiga. Nord Streami valmimine nõrgendab ameeriklaste turupositsiooni.

Kui aga gaasivaidlus asetada laiemasse NATO-liitlassuhete konteksti, siis looks Nord Stream 2ga otsustava lõpparve tegemine head eeldused Saksa-USA suhete paranemisele. Arvestades, et Merkelil on viimane ametiaeg ja tema kaks võimalikku mantlipärijat Friedrich Merz ja Norbert Röttgen on kindlalt gaasijuhtme projekti peatamise poolt, parandaks see suhteid üsna tõenäoliselt ka siis, kui USAs valitakse presidendiks tagasi Donald Trump.