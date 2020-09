Südamlik kohtumine elu ooteruumis

Neli meest sünnitushaiglas

Möödunud on kakskümmend aastat. Augustiõhtul 2020 Sadamateatris esietendunud Griškovetsi «Kaalud» Tiit Palu lavastuses mõjus kui taaskohtumine vana sõbraga. Kavalehel tõdeb autor: «Selle näidendi kangelased on mehed, keda me kohtame keset närvesöövat ööd sünnitusmajas. Nad ootavad oma laste sündi. Selline olukord ja ruum eeldavad, et need inimesed ei saa olla halvad. Selles näidendis on kõik inimesed head.»