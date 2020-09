Kunst, millest ka lihtne inimene aru saab

Paar korda on meediast läbi libisenud uudis, et nüüd on Banksy identiteet tuvastatud, aga lõpuks on ikka välja tulnud, et tegemist on trikiga. Samuti on spekuleeritud, et Banksy puhul on tegemist ansambli Massive Attack liikme 3D ehk Robert Del Najaga. On leitud muster, et Banksy on teinud välismaal omi asju parasjagu siis, kui seal on esinenud Massive Attack.