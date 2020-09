Regionaalpoliitika sihiks peaks olema kõikide piirkondade areng ja edenemine. Et inimesed elaksid ka maal ja et neil oleks seal oma külades nii hea elu, et kellelgi ei tuleks mõttessegi linna kolimine. Et isegi mõnusa ja mugava linnaeluga harjunud inimesed hakkaksid otsima võimalust maal elada.