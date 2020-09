Huvitav on läbi aastakümnete jälgida, kuidas haridusametnikud, riigi- ja vallajuhid, rääkides «kvaliteetse hariduse kättesaadavuse ja kestliku koolivõrgu tagamisest», puudutavad järjepidevalt ainult demograafiliste protsesside ning koolimajade põrandapinna asustustiheduse seost. Et kogemusest ei õpita, näitavad Pühajärve ja Leie kooli kohtukaasused 2011. ja 2020. aastal, kus vallavõimude koolivõrgu ümberkorralduse otsused lasti sõelapõhjaks just hariduse kvaliteeti puudutavate põhimõtete ja/või andmestike alusel.