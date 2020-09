Suvel sattusin vaidlusse tubli kogukonnaeestvedajaga. Noor mitme kooliealise lapse ema raius nagu rauda, et kui Eestis oleks ühtlaselt hea kooliharidus, siis poleks ka mingeid regionaalseid erisusi. Nagu kevadel oligi: paljud võtsid oma seitse asja ning kolisid maale. Niikuinii on paljudel töö liikuv ja tööandja sageli kas siis Euroopas või lausa Suure Lombi taga. Eks ma püüdsin vastu vaielda, et kõik ju veel ei tööta arvuti taga üle võrgu, nii et muid töökohti on ka vaja.