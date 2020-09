Jalgpallikoondise peatreener: meil on pinge peal, et tulemust teha

Laupäeval koduväljakul Gruusiale 0:1 kaotanud Eesti jalgpallikoondisel on täna võimalus vigade paranduseks, kui Rahvuste liiga C-tasandi teises kohtumises madistatakse Armeeniaga. Ehkki ajalooliselt on kaalukauss sinisärkide kasuks – Eesti on võitnud viiest mängust kaks, kaks on lõppenud viigiga ning korra on triumfeerinud armeenla­sed –, peetakse tänase eel favoriidiks pigem lõunakaukaaslasi.