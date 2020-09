Ametnik kohtas einestavat hundiperet

Selline vaatepilti avanes Klandorfile umbes poolteist kilomeetrit Mäeküla–Koeru teest Valila poole põhupallide vahel põllul. Klandorfi hinnangul võis vahemaa olla paarsada meetrit. «Palja silmaga nägin, et kits on pikali, jalad püsti, ja hundid ümber. Sain kiskjate tegevust jälgida oma paarkümmend minutit ja telefoniga nii pilte teha kui filmida,» ütles ta.

Küsimusele, kas hundikarja vaadeldes kõhedaks ei võtnud, vastas Karen Klandorf hüüatades: «Võttis, muidugi võttis!» Ta lisas, et on mõne aasta eest Aafrikas safaril käinud, väga samalaadne tunne oli.

Muinsuskaitseobjekte üle vaadates on Karen Klandorf samas kandis metsloomadega kokku puutunud varemgi. «Paar aastat tagasi käisin Müüsleri Vabadussõja mälestusmärgi juures ja sattusin paari meetri kauguselt sokuga tõtt vaatama. Mina astusin paar sammu ühele poole sammast, sokk tegi samuti paar sammu. Öeldakse, et sokk haugub, aga lähedalt kõlas looma hääl üsna võikalt,» meenutas ta. Klandorf sõnas, et ei pelga üksi looduses uidata. «Üksnes Norra allikate taga Endla looduskaitseala pool on üks objekt, milleni jõudmiseks tuleb pikalt läbi metsa minna, ja võtan ikka kellegi kaasa, kui vaja käia,» lausus ta.