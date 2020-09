Mina kuulusin sellel MM-etapil «Rallipass 1» omanike hulka. Meie nägime esimesena teist kiiruskatset, mis algas laupäeval juba 7.40. Kui ma kella kuue ajal katsele jõudsin ja nägin kohal olevat rahvahulka, mõtlesin, kui vägev ja vinge see ikka on. Olin südamest rõõmus, et eestlastest on tõesti kasvanud rallifännid, tõeline rallirahvas.