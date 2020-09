Jalutaja püüdis pildile haruldase herilasämbliku

Herilasämblik on soojalembene ja soojenev kliima tundub Pikkmetsa jutu järgi liigile meeldivat. «Kui kõigepealt leiti teda Saaremaalt, siis nüüd on ta hakanud levima ka mandril. Nägin teda esimest korda paar aastat tagasi Matsalus, siis internetist otsides leidsin ta nime,» rääkis Pikkmets.

Herilasämbliku kere muster sarnaneb herilaste omaga. «Ta oli üsna suur ja oma värvide tõttu hakkas kohe silma,» rääkis õpetaja ametit pidav Pikkmets, kes jäädvustab looduses nähtut fotodele ja videotele, et koolitunde põnevamaks muuta. «Pildimaterjali abil oleme näiteks linde tundma õppinud. Lapsed märkavad seeläbi ise looduses küll linde, loomi, putukaid,» selgitas muu hulgas loodusõpetuse tundi andev koolmeister, kes ei osanud arvata, kuidas Eestis haruldase liigi esindaja Läänemaale sattus. «Täiesti võimalik, et herilasämblikud on mujalt sisse toodud, näiteks puuviljadega,» oletas Pikkmets ja lisas, et kohatud kaheksajalgne ootas saaki.