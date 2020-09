Endaga rahu teinud Ogier‘ on valmis taanduma

Poole aasta pikkune võistluspaus näitas 13 aastat autoralli MM-sarjas sõitnud Sébas­tien Ogier’le, et täisväärtuslikult saab elada ka mootorimürinata. Kuigi rallimehe karjäär on jõudnud tagakurvi, kui mitte finišisirgele, valitseb tema hinges rahu. «Minu kirg rallispordi vastu pole kuhugi kadunud. Mulle meeldib jätkuvalt piire kombata,» lausus karjääri jooksul 153 MM-etapil startinud prantslane. «Sõitmine on kogu kompoti parim osa. Seda enam, et mul on fantastiline auto, mille kohta on mul veel ka üht-teist õppida.»