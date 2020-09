Topeltagent aitas maha võtta terrorirühmituse ladvikut

«Mõned neist inimestest kuuluvad arvatavasti organisatsiooni kõrgeimale tasandile ja selle uurimise nimel on aasta jooksul tehtud tohutu hulk tööd. Kahtlustatakse, et nad kuuluvad armeenõukogusse – kõige kõrgemale, kus asju korraldatakse,» rääkis üks uurimisega seotud allikas ajalehele Irish Times. Lehe teatel võis võimude antud hoop olla sedavõrd tugev, et Uus IRA ei pruugigi enam pead tõsta.