Eesti lühiuudised

Aas ei pea palgakärbet avalikus sektoris mõistlikuks

Majandusminister Taavi Aasa sõnul tuleks enne avaliku sektori palkade kärpimist üle vaadata riigisektori majanduskulud ning investeerida tasuks riigil eelkõige ehitussektorisse. Tema sõnul ei saa kindlasti hoida avaliku sektori palkadelt. «Ma ei näe küll võimalust avaliku sektori palkade kärpimiseks, sest suure võitluse tulemusena on ju lõpuks tõstetud õpetajate ja siseturvalisuse töötajate ning paljude teiste palkasid,» rääkis ta. Laenuraha kulutamisel peaks tema sõnul olema prioriteediks investeeringud ehitussektorisse, kus varitseb oht, et erainvestoreid leidub tänavu vähem. «Siinkohal olekski mõistlik see, kui avalik sektor saaks omalt poolt appi tulla ning saaks need võimalikud objektid, mis meil on olnud tulevikukavas, kiiremini käiku lasta,» selgitas ta. ERR