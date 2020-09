Uus trend toitlustusäris: restoran, kuhu kliente sisse ei oodata

Ühe e-restorani on pealinnas püsti pannud Toiduguru OÜ, mis müüb Sushiro kaubamärgi all sushi’t. Traditsioonilises restoraniäris tegutsenud Indrek Kaljuveel ja Juri Pütsepal tekkis mõte aprillis, kui oli näha, et inimesed istuvad kodus ja restoranides haigutab tühjus. Esimene ainult toidu kojuveoga tegelev söögikoht alustas peagi Pütsepale kuuluva vanalinna baari Sessel Salongi köögis.