Tarbijahinnad langesid viiendat kuud

Tellijale

Tarbijahinnad langevad juba viiendat kuud järjest, seda eelkõige energia ja teenuste odavnemise tõttu. LHV ökonomisti Kristo Aabi sõnul pole inflatsiooni dünaamika alates kevadest oluliselt muutunud ja teisel poolaastal on oodata hinnalanguse jätkumist.

«Nafta vähene nõudlus maailmaturul hoiab kütuste hinnad madalal ning see on vähendanud inimeste kulutusi transpordile,» ütles Aab. «Näiteks diislikütuse hind on ligikaudu neljandiku võrra odavam kui mullu samal ajal.»

Langus tuli augustis

Ta tõi välja, et vähenenud on ka kulutused eluasemele ning seda mõjutavad ühest küljest odavam elekter, aga teisalt ka üürihinnad, mis on kriisi mõjul pihta saanud.

Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur nentis, et toitlustuse ja majutuse 3,4-protsendises hinnaindeksi alanemises võib tajuda sektori olukorra keerukust. «Eriti kui arvestada, et osa neist on oma uksed sulgenud,» täpsustas Vitsur ja lisas, et Covid-19 vari tuli, et jääda pikemaks ajaks.