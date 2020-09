Saksa ekskantsler sattus Navalnõi-kriisi keskmesse

Eraldi sihitakse kriitikanooltega Saksamaa endist sotsiaaldemokraadist liidukantslerit Gerhard Schröderit, keda on tema ameti tõttu gaasijuhtmega seotud Vene ettevõtetes halvustavalt nimetatud nii Kremli lobistiks, Putini saunasõbraks kui ka gaasijuhtme propagandistiks.

Pärast seda, kui Saksamaa valitsus eelmisel nädalal teatas, et Berliinis tehtud analüüsid näitasid 20. augustil lennul Tomskist Moskvasse haigestunud Navalnõi mürgitamist Nõukogude Liidus välja töötatud närvimürgiga, kasvas avalikkuse surve 76-aastasele Schröderile.

Ekskantsler toetab Kremlit

Saksamaa võimupartei Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) parlamendisaadik Johann Wadephul ütles ajalehele Der Tagesspiegel, et aastatel 1998–2005 kantsleriametis olnud Schröder peab kohe kõikidest oma ametitest Venemaal loobuma.

«Kui Schröderil on endiselt poliitilist sündsustunnet ja teatud standardid, siis keelaks see tal edasise koostöö ettevõtete ja institutsioonidega, mis on sõltuvad sellisest valitsusest,» sõnas Wadephul Putini režiimile viidates.